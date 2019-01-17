МинВОТ выплатило семьям украинских пленных в РФ 17,2 млн гривен

Фото: Игорь Гриб (uacrisis.org)

Министерство осуществило выплаты 77 семьям политзаключенных

Министерство по вопросам внутренне перемещенных лиц и временно оккупированных территорий выплатило семьям пленных, а также семьям захваченных в Керченском проливе моряков 17,2 млн гривен. Об этом сообщил начальник отдела по вопросам лиц, лишенных личной свободы Игорь Гриб, передает РБК-Украина.

Министерство по состоянию на 31 декабря осуществило выплаты 77 семьям политзаключенных.

"Известно, что были задержаны экипажи наших моряков, попавших в плен России. Все семьи пленных моряков получили помощь от государства. Министерством было осуществлено выплаты семьям пленных и захваченных моряков на общую сумму в 17,2 млн гривен", - сообщил он.

Напомним, 30 декабря глава МинВОТ Вадим Черныш сообщил, что согласно постановлению, принятому правительством 5 декабря 2018 года, были осуществлены выплаты всем 24 семьям военнопленных моряков, единовременной денежной помощи в размере 100 тысяч гривен.

Правительство на заседании 5 декабря 2018 приняло постановление относительно финансовой поддержки лиц, которые были незаконно задержаны в результате атаки со стороны РФ, которая состоялась 25 ноября в районе Керченского пролива. Им выплатят по 100 тыс. гривен.