ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Интервью
Статьи
Афиша
Новости шоу-бизнеса
Мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Культура
Кино и ТВ
Стиль жизни
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

МинВОТ выплатило семьям украинских пленных в РФ 17,2 млн гривен

Новости » Общество    17.01.2019 - 19:34
МинВОТ выплатило семьям украинских пленных в РФ 17,2 млн гривен
Фото: Игорь Гриб (uacrisis.org)

Министерство осуществило выплаты 77 семьям политзаключенных

Министерство по вопросам внутренне перемещенных лиц и временно оккупированных территорий выплатило семьям пленных, а также семьям захваченных в Керченском проливе моряков 17,2 млн гривен. Об этом сообщил начальник отдела по вопросам лиц, лишенных личной свободы Игорь Гриб, передает РБК-Украина.

Министерство по состоянию на 31 декабря осуществило выплаты 77 семьям политзаключенных.

"Известно, что были задержаны экипажи наших моряков, попавших в плен России. Все семьи пленных моряков получили помощь от государства. Министерством было осуществлено выплаты семьям пленных и захваченных моряков на общую сумму в 17,2 млн гривен", - сообщил он.

Напомним, 30 декабря глава МинВОТ Вадим Черныш сообщил, что согласно постановлению, принятому правительством 5 декабря 2018 года, были осуществлены выплаты всем 24 семьям военнопленных моряков, единовременной денежной помощи в размере 100 тысяч гривен. 

Правительство на заседании 5 декабря 2018 приняло постановление относительно финансовой поддержки лиц, которые были незаконно задержаны в результате атаки со стороны РФ, которая состоялась 25 ноября в районе Керченского пролива. Им выплатят по 100 тыс. гривен.

В МинВОТ рассказали, почему засекречен санкционный список против РФ РФ ежегодно вывозит 2,8 млн тонн угля с оккупированного Донбасса, - МинВОТ
Новости Украины МинВОТ
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь