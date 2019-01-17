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МінТОТ виплатила сім'ям українських полонених в РФ 17,2 млн гривень

Новини » Суспільство    17.01.2019 - 19:34
МінТОТ виплатила сім'ям українських полонених в РФ 17,2 млн гривень
Фото: Ігор Гриб (uacrisis.org)

Міністерство здійснило виплати 77 сім'ям політв'язнів

Міністерство з питань внутрішньо переміщених осіб і тимчасово окупованих територій виплатило родинам полонених, а також сім'ям захоплених в Керченській протоці моряків 17,2 млн гривень. Про це повідомив начальник відділу з питань осіб, позбавлених особистої свободи Ігор Гриб, передає РБК-Україна.

Міністерство станом на 31 грудня здійснило виплати 77 сім'ям політв'язнів.

"Відомо, що були затримані екіпажі наших моряків, що потрапили в полон Росії. Всі сім'ї полонених моряків отримали допомогу від держави. Міністерством було здійснено виплати родинам полонених і захоплених моряків на загальну суму в 17,2 млн гривень", - повідомив він.

Нагадаємо, 30 грудня голова МинВОТ Вадим Черниш повідомив, що згідно з постановою, ухваленою урядом 5 грудня 2018 року, були здійснені виплати всім 24 сім'ям військовополонених моряків, одноразової грошової допомоги у розмірі 100 тисяч гривень.

Уряд на засіданні 5 грудня 2018 прийняв постанову щодо фінансової підтримки осіб, які були незаконно затримані в результаті атаки з боку РФ, яка відбулася 25 листопада в районі Керченської протоки. Їм виплатять по 100 тис. гривень.

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