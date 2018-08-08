В МинВОТ считают необходимым продление закона об особом статусе ОРДЛО

Черныш выступает за продление срока действия закона

Министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Вадим Черныш выступил за продление срока действия закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО). Об этом он заявил в интервью "Интерфакс Украина".

"Закон фактически и не работал на практике, поскольку Россия не выполняет свою часть обязательств по минским соглашениям. Мировое сообщество, включая Украину, говорит о том, что минские соглашения сейчас являются моделью решения этого конфликта между Украиной и Россией. И он демонстрирует всему миру, что Украина действительно выполняет эти соглашения, и демонстрирует, что она способна, готова и уже сделала максимум для их выполнения. При этом всем видно, что Россия не сделала ничего", - сказал Черныш.

Также он подчеркнул важность того, чтобы Россия не получила никакого повода, который бы она использовала для того, чтобы обвинить Украину в невыполнении минских договоренностей.

По мнению министра, если срок действия закона не продлить - Украина даст России повод заявлять о невыполнении Киевом минских соглашений.

Напомним, ранее спецпредставитель ОБСЕ в контактной группе Мартин Сайдик заявил, что пролонгация закона об особом статусе оккупированного Донбасса может способствовать введению миротворческой миссии ООН.