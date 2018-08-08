У МінТОТ вважають необхідним продовження закону про особливий статус ОРДЛО

Черниш виступає за продовження строку дії закону

Міністр з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України Вадим Черниш виступив за продовження терміну дії закону про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей (ОРДЛО). Про це він заявив в інтерв'ю "Інтерфакс Україна".

"Закон фактично не працював на практиці, оскільки Росія не виконує свою частину зобов'язань по мінським угодам. Світове співтовариство, включаючи Україну, говорить про те, що мінські угоди зараз є моделлю розв'язання цього конфлікту між Україною і Росією. І він демонструє всьому світу, що Україна справді виконує ці угоди, і демонструє, що вона здатна, готова і вже зробила максимум для їх виконання. При цьому всьому видно, що Росія не зробила нічого", - сказав Черниш.

Також він підкреслив важливість того, щоб Росія не отримала жодного приводу, який вона б могла використовувала для того, щоб звинуватити Україну в невиконанні мінських домовленостей.

На думку міністра, якщо термін дії закону не продовжити - Україна дасть Росії привід заявляти про невиконання Києвом мінських угод.

Нагадаємо, раніше спецпредставник ОБСЄ в контактній групі Мартін Сайдік заявив, що пролонгація закону про особливий статус окупованого Донбасу може сприяти введенню миротворчої місії ООН.