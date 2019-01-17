В МинВОТ рассказали, как жители оккупированных территорий будут голосовать на выборах

Иллюстративное фото (УНИАН)

Для того чтобы проголосовать, необходимо обратиться в отделение органов Госреестра избирателей и указать адрес участка

В Министерстве по вопросам внутренне перемещенных лиц и временно оккупированных территорий рассказали, каким образом жители временно оккупированных территорий смогут проголосовать на президентских выборах в 2019 году. Об этом рассказала начальник Управления по вопросам внутренне перемещенных лиц и гуманитарного сотрудничества Ирина Калупаха, передает РБК-Украина.

"Я могу констатировать тот факт, что сейчас чрезвычайно упрощенная процедура изменения избирательного адреса на время голосования. Избиратели должны появиться с паспортом в отделение и подать заявление", - рассказала она.

Так, для того чтобы проголосовать, необходимо с заявлением обратиться в отделение органов Государственного реестра избирателей и указать адрес избирательного участка, где вы хотите проголосовать, рассказала она.

Подать заявление о временном изменении места голосования нужно не позднее, чем за пять дней до даты проведения выборов.

Напомним, РБК-Украина писало, что жители неподконтрольного Донбасса смогут проголосовать на выборах президента 31 марта 2019 года наравне со всеми гражданами Украины. Центральная избирательная комиссия разрешила жителям ОРДЛО голосовать не по месту регистрации, имея при себе лишь паспорт и заявление о временном изменении места голосования (без справки переселенца и других подтверждающих документов).

Для этого жителю оккупированного Донбасса необходимо приехать в любой украинский город, где он хочет голосовать, и обратится в отделение Государственного реестра избирателей с заявлением об изменении места голосования. Список адресов по областям и районам указан на сайте ведомства.