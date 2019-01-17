У МінТОТ розповіли, як жителі окупованих територій будуть голосувати на виборах

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Для того щоб проголосувати, необхідно звернутися у відділення органів Держреєстру виборців і вказати адресу ділянки

У Міністерстві з питань внутрішньо переміщених осіб і тимчасово окупованих територій розповіли, яким чином мешканці тимчасово окупованих територій зможуть проголосувати на президентських виборах в 2019 році. Про це розповіла начальник Управління з питань внутрішньо переміщених осіб і гуманітарного співробітництва Ірина Калупаха, передає РБК-Україна.

"Я можу констатувати той факт, що зараз надзвичайно спрощена процедура зміни виборчої адреси на час голосування. Виборці повинні з'явитися з паспортом у відділення і подати заяву", - розповіла вона.

Так, для того щоб проголосувати, необхідно звернутися із заявою до відділення органів Державного реєстру виборців та вказати адресу виборчої дільниці, де ви хочете проголосувати, розповіла вона.

Подати заяву про тимчасову зміну місця голосування потрібно не пізніше, ніж за п'ять днів до дати проведення виборів.

Нагадаємо, "РБК-Україна" писало, що жителі непідконтрольного Донбасу зможуть проголосувати на виборах президента 31 березня 2019 року нарівні з усіма громадянами України. Центральна виборча комісія дозволила жителям ОРДЛО голосувати не за місцем реєстрації, маючи при собі лише паспорт і заяву про тимчасову зміну місця голосування (без довідки переселенця та інших підтверджуючих документів).

Для цього жителю окупованого Донбасу необхідно приїхати в будь-яке українське місто, де він хоче голосувати, і звернутися до відділення Державного реєстру виборців із заявою про зміну місця голосування. Список адрес по областях і районах зазначений на сайті відомства.