МинВОТ проведет мониторинг целей поездок крымчан на материковую Украину

Фото: проверка документов на КПВВ "Каланчак" (УНИАН)

Согласно предварительным мониторингам, основная часть крымчан решают проблемы с документами

Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц намерено провести мониторинг целей поездок жителей аннексированного Россией Крыма на материковую Украину. Об этом сообщил первый заместитель главы МинВОТ Юсуф Куркчи, передает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

Куркчи рассказал, что мониторинг будет проходить в форме анонимного анкетирования на контрольных пунктах въезда-выезда на админгранице с Крымом.

Начать мониторинг, по словам представителя МинВОТ планируют в ближайшее время.

"Это позволит более тщательно проанализировать проблемы, с которыми обращаются и с которыми сталкиваются жители в оккупированном Крыму, и определить тенденции", - пояснил Куркчи.

Он добавил, что, согласно предварительным мониторингам, основная часть людей, которые едут из Крыма, обращаются за решением проблем документирования, другая - за медицинскими услугами.

"Есть определенная категория людей, которая связана с обучением. И очень маленькая часть пересекает админграницу, чтобы поехать дальше - на отдых или по другим делам", - отметил заместитель министра.

Он добавил, что подобный мониторинг уже проводили в прошлом году.

Напомним, 12 июня на административной границе с оккупированным Крымом на КПВВ "Каланчак" задержали боевика "крымской самообороны", который ехал на подконтрольную Украине территорию, чтобы восстановить украинский паспорт.