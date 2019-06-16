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МінТОТ проведе моніторинг цілей поїздок кримчан на материкову Україну

Новини » Суспільство    16.06.2019 - 01:54
МінТОТ проведе моніторинг цілей поїздок кримчан на материкову Україну
Фото: перевірка документів на КПВВ "Каланчак" (УНІАН)

Згідно з попередніми моніторингами, основна частина кримчан вирішують проблеми з документами

Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб має намір провести моніторинг цілей поїздок жителів анексованого Росією Криму на материкову Україну. Про це повідомив перший заступник голови МінТОТ Юсуф Куркчі, передає РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

Куркчі розповів, що моніторинг відбуватиметься у формі анонімного анкетування на контрольних пунктах в’їзду-виїзду на адмінкордоні з Кримом.

Почати моніторинг, зі слів представника МінТОТ планують найближчим часом.

"Це дасть змогу ретельніше проаналізувати проблеми, з якими звертаються і з якими стикаються жителі в окупованому Криму, і визначити тенденції", - пояснив Куркчі.

Він додав, що, згідно з попередніми моніторингами, основна частина людей, які їдуть з Криму, звертаються за рішенням проблем документування, інша - за медичними послугами.

"Є певна категорія людей, яка пов’язана з навчанням. І дуже маленька частина перетинає адмінкордон, щоб поїхати далі -  на відпочинок або в інших справах", - зазначив заступник міністра.

Він додав, що такий моніторинг уже проводили минулого року.

Нагадаємо, 12 червня на адміністративному кордоні з окупованим Кримом на КПВВ "Каланчак" затримали бойовика "кримської самооборони", який їхав на підконтрольну Україні територію, щоб відновити український паспорт.

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