МинВОТ прокомментировало задержание Грымчака

Задержание заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрия Грымчака не касается деятельности МинВОТ и не связано с исполнением им должностных обязанностей в качестве заместителя министра. Об этом заявили в министерстве, передает РБК-Украина со ссылкой на Twitter МинВОТ.

Пресс-служба министерства также добавила, что упоминаемый в сообщениях о задержании Грымчака "помощник" не является работником МинВОТ.

"Сообщения в СМИ о задержании "помощника заместителя министра" также не являются корректными, поскольку в штатном расписании Министерства нет должности "помощник заместителя министра". Упомянутое в СМИ лицо не является работником МВОТ", - утверждают в ведомстве.

Напомним, 14 августа детективы НАБУ совместно с представителями Управления спецрасследования Генпрокуратуры и СБУ задержали заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрия Грымчака и его помощника по подозрению в вымогательстве более 1 млн долларов.

Генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что его бывшего помощника Грымчака задержали за то, что он и его помощник требовали деньги за влияние на решения судов и чиновников Минкультуры.