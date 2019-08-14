МінТОТ прокоментувало затримання Гримчака

Затримання заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Юрія Гримчака не стосується діяльності МінТОТ і не пов'язане з виконанням ним посадових обов'язків як заступника міністра. Про це заявили в міністерстві, передає РБК-Україна з посиланням на Twitter МінТОТ.

Прес-служба міністерства також додала, що згадуваний у повідомленнях про затримання Гримчака "помічник" не є працівником МінТОТ.

"Повідомлення в ЗМІ щодо затримання "помічника заступника міністра" також не є коректним, оскільки у штатному розписі Міністерства немає посади "помічник заступника міністра". Згадана в ЗМІ особа не є працівником МТОТ", - стверджують у відомстві.

Нагадаємо, 14 серпня детективи НАБУ спільно з представниками Управління спецрозслідування Генпрокуратури та СБУ затримали заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Юрія Гримчака і його помічника за підозрою у вимаганні понад 1 млн доларів.

Генпрокурор Юрій Луценко повідомив, що його колишнього помічника Гримчака затримали за те, що він і його помічник вимагали гроші за вплив на рішення судів та чиновників Мінкультури.