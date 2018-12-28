В МинВОТ посчитали "странным" забор на админгранице с Крымом

Фото: Юрий Грымчак (mtot.gov.ua)

Грымчак прокомментировал строительство забора со стороны Крыма

Строительство забора со стороны оккупированного Крыма на административной границе с материковой Украиной является "довольно странным решением". Об этом заявил замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак, передает РБК-Украина со ссылкой на "112 Украина".

По его мнению, строительством забора оккупационная власть пытается убедить население в решении всех вопросов Крыма.

"Это больше для внутреннего потребления, так как для Украины это не имеет никакого значения и никоим образом не меняет статус полуострова", - заявил Грымчак.

Он также отметил, что решение о заграждении является "довольно странным", так как к полуострову остается "огромное количество подходов".

Напомним, ранее сообщалось, что на границе оккупированного Крыма с материковой Украиной завершено строительство заграждения и настройка системы сигнализационных датчиков. В российской ФСБ утверждают, что строительство связано с "возможными попытками прорыва диверсионно-разведывательных групп".