У МінТОТ прокоментували будівництво паркану в окупованому Криму

Фото: Вадим Черниш (УНІАН)

Росія намагається демонстративно означити окупацію Криму

Україна розцінює будівництво паркану в окупованому Криму як пропагандиський трюк Російської Федерації. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра з питань тимчасово окупованих територій Вадима Черниша.

Він зазначив, що це будівництво - символічний акт бордеризації, аби демонстративно показати межі так званого "кордону". На його думку, він направлений на обмеження зв'язків з громадянами, що проживають на материковій Україні.

"Для нас це також є додатковим порушенням не тільки кордонів, а ще й прав громадян на свободу пересування в межах своєї держави. Це в черговий раз підтверджує порушення Росією універсальних цінностей, які закріплені у Міжнародному пакті про громадянські та політичні права, де передбачено вільний рух громадян в межах своєї держави", - відзначив він.

"Окрім цього в України є всі підстави стверджувати, що частково, обладнання, встановлене поблизу адміністративної межі, може використовуватись для розвідувальної діяльності. Однак якість роботи таких технічних засобів дуже низька – ми знаємо, що працюють не усі датчики руху та використовуються напівексперементальні розробки", - додав Черниш.

Нагадаємо, на кордоні окупованого Криму з материковою Україною завершено будівництво загородження та налаштування системи сигналізаційних датчиків. У російській ФСБ стверджують, що будівництво пов'язано з "можливими спробами прориву диверсійно-розвідувальних груп".

Заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрій Гримчак заявив, що для України будівництво загородження в окупованому Криму не має значення і жодним чином не змінює статус півострова.