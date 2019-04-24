В МинВОТ отреагировали на выдачу российских паспортов в "ЛДНР"

Этим Россия в очередной раз подтвердила, что именно она является стороной конфликта с Украиной
Министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВОТ) Вадим Черныш заявил, что введение Россией упрощенного порядка приобретения гражданства для жителей оккупированных территорий Донбасса направлено на эскалацию конфликта между странами. Об этом он написал в Twitter.
Он заявил, что этим Россия в очередной раз подтвердила, что именно она является стороной конфликта с Украиной.
"Такие действия РФ направлены на эскалацию конфликта, а не на его урегулирование", - написал он.
Напомним, в России упростили процедуру предоставления российского гражданства жителям так называемых "Донецкой и Луганской народных республик".
Добавим, что поправки в закон "О гражданстве Российской Федерации", позволяющие президенту РФ предоставлять российское гражданство отдельным категориям иностранцев по упрощенной схеме, вступил в силу в конце марта 2019 года.