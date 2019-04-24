У МінТОТ відреагували на видачу російських паспортів в "ЛДНР"

Міністр з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України (МінТОТ) Вадим Черниш заявив, що введення Росією спрощеного порядку набуття громадянства для жителів окупованих територій Донбасу направлено на ескалацію конфлікту між країнами. Про це він написав у Twitter.

Він заявив, що цим Росія вчергове підтвердила, що саме вона є стороною конфлікту з Україною.

"Такі дії РФ направлені на ескалацію конфлікту, а не на його врегулювання", - написав він.

Зазначимо, що, за словами міністра закордонних справ Павла Клімкіна, такі дії РФ є втручанням у внутрішні справи України. Він вважає, що рішення президента РФ Володимира Путіна є новим "паспортним" етапом окупації Донбасу.

Нагадаємо, у Росії спростили процедуру надання російського громадянства жителям так званих "Донецької та Луганської народних республік".

Додамо, що поправки в закон "Про громадянство Російської Федерації", що дозволяють президентові РФ надавати російське громадянство окремим категоріям іноземців за спрощеною схемою, набув чинності наприкінці березня 2019 року.