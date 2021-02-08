В МинВОТ обсудят статус жителей ОРДЛО с российскими паспортами после деоккупации

По его словам, жителям ОРДЛО нужно дать возможность добровольно определиться, гражданами какой страны они себя воспринимают.

"Никакого принуждения или нарушения гуманитарных прав быть не может", - сказал Резников.

Отвечая на вопрос, будет ли Украина признавать жителей ОРДЛО, которые получили паспорта РФ или так называемых "Л/ДНР", он сказал: "Мы признаем граждан Украины гражданами Украины. Если кто-то получил другое гражданство, по каким причинам - даже вынужденно, как способ выживания, - то это должно быть отдельным разговором".