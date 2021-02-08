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В МінТОТ обговорять статус жителів ОРДЛО з російськими паспортами після деокупації

Автор: Даша Харченко

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій порушить питання політики офіційного Києва щодо жителів Донбасу, які отримали російські паспорти. Зокрема обговорюватимуть їхній статус після деокупації регіону.

Про це заявив віцепрем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков в інтерв'ю Радіо НВ.

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За його словами, жителям ОРДЛО треба дати можливість добровільно визначитися, громадянами якої країни вони себе сприймають.

"Ніякого примусу або порушень гуманітарних прав бути не може", - сказав Резніков.

Відповідаючи на питання, чи буде Україна визнавати жителів ОРДЛО, які отримали паспорти РФ або так званих "Л/ДНР", він сказав: "Ми визнаємо громадян України громадянами України. Якщо хтось отримав інше громадянство, з якихось причин - навіть вимушено, як спосіб виживання, - то це повинно бути окремою розмовою".

Раніше стало відомо, що після деокупації Донбасу під тотальну амністію точно не потраплять кілька категорій осіб. При цьому ті, хто просто працював на окупантів, можуть бути обмежені в правах.

Відзначимо, Резніков також заявив, що війна на Донбасі завдала Україні понад 120 млрд доларів збитків.

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Новини України ДонбасАлексей РезниковОРДЛО
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