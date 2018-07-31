В МинВОТ обещают выплаты правительства семьям политзаключенных в ближайшее время

Вадим Черныш надеется, что Рада осенью примет закон, который комплексно решит проблему политзаключенных

Семьи украинских политзаключенных получат выплаты от Кабинета министров в ближайшее время. Об этом заявил министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Вадим Черныш в эфире "Радио Свобода".

В частности, министр рассказал, что решение о выплате политзаключенным было одобрено правительством как временное, в рамках бюджетной программы на 2018 год.

"Мы решили выделить эти средства. Завтра они не пойдут... Я думаю, в ближайшее время, несколько недель, мы завершим все бюрократические процедуры, чтобы выплатить", - рассказал Черныш.

В то же время министр отметил, что необходимо принять специальный закон, который комплексно решил бы проблему политзаключенных.

"Почти год в парламенте лежит законопроект, который комплексно решил бы проблему политзаключенных или лиц, незаконно лишенных свободы. В этом случае в Крыму и России... Будем осенью просить депутатов, чтобы они приняли закон, в том числе в отношении тех, кто уже вышел из тюрьмы", - сказал Черныш.

Напомним, Кабинет министров Украины принял решение о выделении по 100 тыс. гривен семьям политзаключенных, находящихся в российских тюрьмах и на оккупированных территориях.