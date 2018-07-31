У МінТОТ обіцяють виплати уряду сім’ям політв’язням найближчим часом

Вадим Черниш сподівається, що Рада восени ухвалить закон, який комплексно вирішить проблему політв'язнів

Сім’ї українських політв'язнів отримають виплати від Кабінету міністрів найближчим часом. Про це заявив міністр із питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України Вадим Черниш в ефірі "Радіо Свобода".

Зокрема міністр розповів, що рішення про виплати політв’язням було схвалене урядом як тимчасове, в рамках бюджетної програми на 2018 рік.

"Ми вирішили виділити ці кошти. Завтра вони не підуть... Я думаю, найближчим часом, кілька тижнів, ми завершимо всі бюрократичні процедури, щоб виплатити", - розповів Черниш.

Водночас міністр зазначив, що необхідно ухвалити спеціальний закон, який комплексно вирішив би проблему політв'язнів.

"Майже рік у парламенті лежить законопроект, що комплексно вирішив би проблему політв'язнів або осіб, незаконно позбавлених волі. У цьому випадку в Криму і Росії... Будемо восени просити депутатів, щоб вони ухвалили закон, у тому числі щодо тих, хто вже вийшов із в'язниці", - сказав Черниш.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України ухвалив рішення про виділення по 100 тис. гривень сім'ям політв'язнів, які перебувають у російських тюрмах і на окупованих територіях.