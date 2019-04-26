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В МинВОТ назвали сумму долга жителей оккупированного Донбасса за воду

Новости » Экономика    26.04.2019 - 17:22
В МинВОТ назвали сумму долга жителей оккупированного Донбасса за воду
Иллюстративное фото (dn.gov.ua)

Именно задолженность стала причиной отключения водоканалов от электричества

Задолженность жителей оккупированных территорий за услуги водоснабжения и водоотведения перед коммунальным предприятием "Вода Донбасса" составляет 3,8 миллиарда гривен. Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам временно оккупированных территорий (МинВОТ).

Указано, что именно задолженность стала причиной отключения водоканалов от электричества.

В МинВОТ назвали сумму долга жителей оккупированного Донбасса за воду

"Оккупированные территории потребляют около 75% от общего объема воды, поступающей к населенным пунктам Донбасса. Из 1250 тысяч кубометров, которые ежедневно поставляются на эти территории, потребляется там около 950 тысяч кубометров. Часть воды вообще не учитывается. С 2014 года долг оккупированных территорий за водоснабжение составляет около 3,8 миллиарда гривен", - отмечает министерство.

В МинВОТ объясняют, что из-за долгов за потребленную воду перед "Водой Донбасса" КП в свою очередь, увеличило долги за электроэнергию.

"Критическое финансовое положение КП "Вода Донбасса", которое обеспечивает водой всю территорию Донецкой области, обусловлено прежде всего незаконными действиями оккупационной администрации РФ и практически отсутствием оплаты за воду с оккупированной части Донецкой области", - отметили в министерстве.

Напомним, вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Зубко заявил, что водоснабжение по всей территории Донецкой области будет восстановлено с 1 мая благодаря подключению к электросетям предприятия "Вода Донбасса".

Как писало РБК-Украина ранее, 9 апреля закончился пятидневный срок, в течение которого КП "Компания "Вода Донбасса" должна была подписать договор с поставщиком электроэнергии.

Добавим, в начале года экономическая рабочая группа трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе договорилась провести аудит компании "Вода Донбасса" для дальнейших капвложений.

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