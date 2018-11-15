МинВОТ: настоящих переселенцев может быть на 30-40% меньше, чем зарегистрировано

Фото: Георгий Тука (РБК-Украина, Виталий Носач)

По словам Туки, на неподконтрольных территориях "процветает" бизнес по помощи получения справки ВПЛ

Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука заявил, что украинская власть потеряла контроль за реальным количеством вынужденных переселенцев на подконтрольной территории Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укринформ".

По оценкам руководства Донецкой военно-гражданской администрации, количество зарегистрированных переселенцев отличается примерно на 30-40% от реального количества ВПЛ.

"Мы потеряли контроль за реальным количеством ВПЛ. Это нам не дает спрогнозировать дальнейшие действия правительства... По оценкам руководства Донецкой военно-гражданской администрации, количество зарегистрированных ВПЛ по сравнению с реальным количеством отличается примерно на 30-40%. Но это необъективные данные", - подчеркнул замглавы МинВОТ.

По его словам, в нынешних условиях получения пенсии для ВПЛ на неподконтрольных территориях "процветает" бизнес по помощи получения справки переселенца и получения пенсии без выезда на подконтрольную территорию.

"Я глубоко убежден, что есть возможность найти механизмы, каким образом обеспечить выплаты пенсионных средств тем, кто проживает в настоящее время на оккупированных территориях", - отметил Тука.

Он пояснил, что речь идет о возможности без справок и специальных статусов обращаться именно на подконтрольной территории в государственные учреждения для получения выплат.

Напомним, в конце октября в Минсоцполитики сообщили, что в Украине насчитывается более 1,5 млн переселенцев с временно оккупированных территорий Донбасса, а также с аннексированного Российской Федерацией Крыма.

Как писало РБК-Украина, Германия готова выделить дополнительные 75 млн евро на поддержку переселенцев с Донбасса.