МінТОТ: справжніх переселенців може бути на 30-40% менше, ніж зареєстровано

Фото: Георгій Тука (РБК-Україна, Віталій Носач)

За словами Туки, на непідконтрольних територіях "процвітає" бізнес із допомоги отримання довідки ВПО

Заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій Георгій Тука заявив, що українська влада втратила контроль за реальною кількістю вимушених переселенців на підконтрольній території України. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "Укрінформ".

За оцінками керівництва Донецької військово-цивільної адміністрації, кількість зареєстрованих переселенців відрізняється приблизно на 30-40% від реальної кількості ВПО.

"Ми втратили контроль за реальною кількістю ВПО. Це нам не дає спрогнозувати подальші дії уряду... За оцінками керівництва Донецької військово-цивільної адміністрації, кількість зареєстрованих ВПО порівняно з реальною кількістю відрізняється приблизно на 30-40%. Але це необ'єктивні дані", - підкреслив замголови МінТОТ.

За його словами, за нинішніх умов отримання пенсії для ВПО на непідконтрольних територіях "процвітає" бізнес із допомоги отримання довідки переселенця та отримання пенсії без виїзду на підконтрольну територію.

"Я глибоко переконаний, що є можливість знайти механізми, яким чином забезпечити виплати пенсійних коштів тим, хто проживає наразі на окупованих територіях", - зазначив Тука.

Він пояснив, що йдеться про можливість без довідок і спеціальних статусів звертатись саме на підконтрольній території до державних установ для отримання виплат.

Нагадаємо, у кінці жовтня у Мінсоцполітики повідомили, що в Україні налічується понад 1,5 млн переселенців з тимчасово окупованих територій Донбасу, а також з анексованого Російською Федерацією Криму.

Як писало РБК-Україна, Німеччина готова виділити додаткові 75 млн євро на підтримку переселенців з Донбасу.