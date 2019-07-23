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МинВОТ инициирует санкции против завода в Приднестровье

Новости » Экономика    23.07.2019 - 11:51
МинВОТ инициирует санкции против завода в Приднестровье
Фото: Молдавский металлургический завод (aommz.com)

Комбинат расположен на территории непризнанной ПМР

Министерство по вопросам временно оккупированных территорий (МинВОТ) инициирует санкции против Молдавского металлургического завода. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook замглавы министерства Георгия Туки.

Он отметил, что данные санкции были введены в мае 2018 года, однако по непонятным причинам их отменили в марте этого года.

МинВОТ инициирует санкции против завода в Приднестровье

"Наше министерство инициирует повторное введение санкций против Молдавского металлургического завода. Эти санкции были введены в мае 2018 года, но, по непонятным причинам, были отменены уже в марте 2019", - написал Тука.

Замглавы МинВОТ отметил, что этот комбинат расположен на территории ПМР.

"К основательной статьи стоит только добавить одну существенную деталь: предприятие расположено на территории т. н. ПМР в городе Рыбница. Согласно договоренностям, которые были достигнуты в результате "прямых переговоров" (Медведчук, ау!) между Кишиневом и Тирасполем, этот комбинат, который работает по электрометаллургический технологии, получает электроэнергию бесплатно! Что и приводит к нечестным конкурентным преимуществам на рынке", - подчеркнул чиновник.

Напомним, ранее сообщалось, что премьер-министр Молдовы Павел Филипп помогал избежать санкций Украины Молдавскому металлургическому заводу (ММЗ), который находится в Приднестровье.

Подчеркнем, в мае 2018 года Порошенко подписал указ о санкциях в отношении 756 предприятий, среди которых был ММЗ. Эти санкции предусматривали блокирование активов и ограничение торговых операций.

Однако в начале марта 2019 премьер Молдовы отправил пятому президенту Украины Петру Порошенко письмо, в котором просил снять санкции с Молдавского металлургического завода, а также остановить антидемпинговое расследование против этого завода.

Так, 19 марта 2019 Порошенко подписал указ с обновленным списком юридических лиц, подпадающих под санкции, где вместо ММЗ уже значилась кишиневская компания Novastal prim.

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