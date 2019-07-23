ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

МінТОТ ініціює санкції проти заводу в Придністров'ї

Новини » Економіка    23.07.2019 - 11:51
МінТОТ ініціює санкції проти заводу в Придністров'ї
Фото: Молдавський металургійний завод (aommz.com)

Комбінат розташований на території невизнаної ПМР

Міністерство з питань тимчасово окупованих територій (МінТОТ) ініціює санкції проти Молдовського металургійного заводу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook замглави міністерства Георгія Туки.

Він зазначив, що дані санкції були запроваджені у травні 2018 року, однак з незрозумілих причин їх скасували у березні цього року.

МінТОТ ініціює санкції проти заводу в Придністров'ї

"Наше міністерство ініціює повторне введення санкцій проти Молдовського металургійного заводу. Ці санкції були запроваджені у травні 2018 року, але, з незрозумілих причин, були скасовані вже в березні 2019", - написав Тука.

Замглави МінТОТ зазначив, що цей комбінат розташований на території ПМР.

"До ґрунтовної статті варто лише додати одну суттєву деталь: це підприємство розташоване на території т. зв. ПМР у місті Рибніца. Згідно домовленостей, які були досягнуті в результаті "прямих переговорів" (Медведчук, ау!) між Кишиневом і Тірасполем, цей комбінат, який працює за електрометалургійною технологією, отримує електроенергію безкоштовно! Що і призводить до недоброчесних конкурентних переваг на ринку", - підкреслив урядовець.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що прем'єр-міністр Молдови Павло Філіп допомагав уникнути санкцій України Молдавському металургійному заводу (ММЗ), який знаходиться у Придністров'ї.

Підкреслимо, в травні 2018 року Порошенко підписав указ про санкції щодо 756 підприємств, серед яких був ММЗ. Ці санкції передбачали блокування активів і обмеження торгових операцій.

Однак на початку березня 2019-го прем'єр Молдови відправив п'ятому президенту України Петру Порошенко лист, в якому просив зняти санкції з Молдавського металургійного заводу, а також зупинити антидемпінгове розслідування проти цього заводу.

Так, 19 березня 2019 року Порошенко підписав указ з оновленим списком юридичних осіб, які підпадають під санкції, де замість ММЗ вже значилася Кишинівська компанія Novastal prim.

РНБО розглядає введення санкцій за видачу паспортів РФ на Донбасі Нова глава Єврокомісії виступила за збереження санкцій проти РФ
Новини України МолдоваМінТОТСанкції
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся