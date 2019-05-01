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Премьер Молдовы просил Порошенко снять санкции с завода в Приднестровье

Новости » Политика    01.05.2019 - 19:58
Премьер Молдовы просил Порошенко снять санкции с завода в Приднестровье
Фото: Петр Порошенко (РБК-Украина)

В новом санкционном списке от 2019 года в списке значилось другое юридическое лицо

Премьер-министр Молдовы Павел Филипп помогал избежать санкций Украины Молдавскому металлургическому заводу (ММЗ), который находится в Приднестровье. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RISE Moldova и проект "Схемы".

Сообщается, что в мае 2018 года Порошенко подписал указ о санкциях в отношении 756 предприятий, среди которых был ММЗ. Эти санкции предусматривали блокирование активов и ограничение торговых операций.

В начале марта 2019 премьер Молдовы отправил Порошенко письмо, в котором просил снять санкции с Молдавского металлургического завода, а также остановить антидепинговое расследование против этого завода.

В Украине это письмо прошло все инстанции и 19 марта 2019 Порошенко подписал указ с обновленным списком юридических лиц, подпадающих под санкции, где вместо ММЗ уже значилась кишиневская компания Novastal prim.

Премьер Молдовы просил Порошенко снять санкции с завода в Приднестровье

Фото: фрагмент письма Филиппа к Порошенко (rise.md)

Ранее РБК-Украина сообщало, что Порошенко предложил Зеленскому скоординировать усилия для борьбы с агрессией РФ. По его словам, Украина должна продемонстрировать своим партнерам единую украинскую позицию в то время, когда раздачей российских паспортов на оккупированных территориях Кремль осуществляет очередной этап гибридной войны против Украины.

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