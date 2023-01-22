Мінвідновлення перевірить всі договори Мінрегіону, в тому числі щодо міжнародної допомоги, - Кубраков

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на віце-прем’єр-міністра - міністра інфраструктури, розвитку громад і територій Олександра Кубракова в Facebook .

"Сьогодні рішенням Кабінету міністрів звільнено Василя Лозинського з посади заступника міністра розвитку громад, територій та інфраструктури. Нагадаю учора співробітники НАБУ та САП викрили та припинили діяльність організованого злочинного угрупування з розкрадання бюджетних коштів. До складу злочинної групи входив заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України", - написав міністр.

Він нагадав, що Лозинського затримали під час отримання неправомірної вигоди у розмірі 400 тис. дол. США. "Ці кошти він одержав за сприяння в укладанні договорів на закупівлю обладнання та техніки. Кримінальне провадження було зареєстровано у вересні 2022 року", - йдеться в дописі.

"В кінці грудня розпочався і досі триває процес ліквідації Міністерства розвитку громад та територій та створення нового об’єднаного Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України та базі Мінінфраструктури. При прийнятті кадрових рішень у новому міністерстві ми керувалися необхідністю збереження інституційної пам'яті, але, очевидно, що не такої. Я дав доручення команді Міністерства розпочати перевірку усіх діючих проєктів Мінрегону, в тому числі за бюджетні кошти, кошти міжнародних фінансових установ та проєктів технічної допомоги. Працюємо далі", - підсумував Кубраков.