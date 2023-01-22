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Минвосстановления проверит все договоры Минрегиона, в том числе по международной помощи, - Кубраков

Фото: Александр Кубраков (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

Минвосстановления инициирует проведение полного аудита всех проектов с использованием бюджетных средств, реализуемых ликвидируемым Минрегионстроем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вице-премьер-министра - министра инфраструктуры, развития общин и территорий Александра Кубракова в Facebook.

"Сегодня решением Кабинета министров уволен Василий Лозинский с должности заместителя министра развития общин, территорий и инфраструктуры. Напомню вчера сотрудники НАБУ и САП разоблачили и прекратили деятельность организованной преступной группировки по хищению бюджетных средств. В состав преступной группы входил заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины", - написал министр.

Он напомнил, что Лозинский был задержан во время получения неправомерной выгоды в размере 400 тыс. дол. США. "Эти средства он получил при содействии в заключении договоров на закупку оборудования и техники. Уголовное производство было зарегистрировано в сентябре 2022 года", - говорится в сообщении.

"В конце декабря начался до сих пор процесс ликвидации Министерства развития общин и территорий и создания нового объединенного Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры Украины и базе Мининфраструктуры. При принятии кадровых решений в новом министерстве мы руководствовались необходимостью сохранения институциональной памяти, но, очевидно, что не таковой. Я дал поручение команде Министерства начать проверку всех действующих проектов Минрегона, в том числе за бюджетные средства, средства международных финансовых учреждений и проектов технической помощи. Работаем дальше", - подытожил Кубраков.

Напомним, что вчера Национальное антикоррупционное бюро 21 января задержало первого заместителя Министра развития общин и территорий Украины Василия Лозинского из-за хищения бюджетных средств.

Он подозревается в получении взятки в размере 400 тысяч долларов при закупке генераторов, а полная сумма закупки составляла 1,8 млрд гривен.

Известно, что уголовное производство было зарегистрировано в сентябре 2022 года и ведется по статьям 364 и 368 УКУ.

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Александр КубраковМинистерство развития громад и территорий