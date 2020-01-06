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В Минветеранов рассказали о состоянии освобожденных из плена после пыток

Новости » Общество     06.01.2020 - 17:59
В Минветеранов рассказали о состоянии освобожденных из плена после пыток
Фото: обмен пленными (РБК-Украина)

Освобожденные украинцы в первую очередь нуждаются в стоматологической помощи

Освобожденные украинцы, которые были освобождены в результате обмена между Украиной и так называемыми "ЛДНР", имеют кардиологические проблемы и челюстно-лицевые повреждения, полученные в результате пыток в плену. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.

Сообщается, что в первую очередь освобожденные из плена нуждаются в стоматологическом вмешательстве.

"У тех, кто был лишен личной свободы наблюдаются кардиологические проблемы, у некоторых имеются челюстно-лицевые повреждения, в частности из-за перенесенных в плену пыток и издевательств", - сообщила советник главы Минветеранов Татьяна Тимошенко.

Также отмечается, что освобожденные нуждаются в юридических консультациях и помощи, в частности по вопросам возобновления их документов.

"Это нужно в том числе и для того, чтобы в дальнейшем комиссия могла обработать их обращения по выплате им сто тысяч гривен материальной помощи", - рассказал начальник управления министерства Сергей Мокренюк.

Напомним, 29 декабря между Украиной и "ЛДНР" произошел обмен пленными. Обмен прошел по формуле "123 на 76" в Донецкой области на КПВВ "Майорск".

Также РБК-Украина писало, что освобожденным из плена украинским военным восстановили личные документы Вооруженных сил Украины.

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