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У Минветеранов розповіли про стан звільнених з полону після тортур

Новини » Суспільство     06.01.2020 - 17:59
У Минветеранов розповіли про стан звільнених з полону після тортур
Фото: обмін полоненими (РБК-Україна)

Звільнені українці в першу чергу потребують стоматологічної допомоги

Звільнені українці, які були звільнені в результаті обміну між Україною та так званими "ЛДНР", мають кардіологічні проблеми і щелепно-лицьові пошкодження, отримані в результаті тортур у полоні. Про це повідомили в прес-службі Міністерства у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб

Повідомляється, що в першу чергу звільнені з полону потребують стоматологічному втручанні.

"У тих, хто був позбавлений особистої свободи спостерігаються кардіологічні проблеми, у деяких є щелепно-лицьові ушкодження, зокрема через перенесені в полоні тортур і знущань", - повідомила радник глави Минветеранов Тетяна Тимошенко.

Також зазначається, що звільнені потребують юридичних консультацій та допомоги, зокрема з питань відновлення їхніх документів.

"Це потрібно в тому числі і для того, щоб надалі комісія могла обробити їх звернення щодо виплати їм сто тисяч гривень матеріальної допомоги", - розповів начальник управління міністерства Сергій Мокренюк.

Нагадаємо, 29 грудня між Україною і "ЛДНР" відбувся обмін полоненими. Обмін пройшов за формулою "123 на 76" в Донецькій області на КПВВ "Майорск".

Також РБК-Україна писало, що звільненим з полону українським військовим відновили особисті документи Збройних сил України.

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