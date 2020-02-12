В Минветеранов пояснили процедуру получения УБД для добровольцев

Иллюстративное фото (УНИАН)

Добровольцы имеют 2 пути получения статуса УБД

Добровольцы могут получить статус участника боевых действий (УБД) с помощью справки от правоохранительных органов, или собрав подписи лиц, которые уже имеют статус УБД. Об этом сообщило Министерство по делам ветеранов на странице в Facebook.

Так, доброволец должен получить специальную справку от Службы безопасности Украины, Министерства внутренних дел, Министерства обороны или органов центральной власти о периоде непосредственного исполнения боевых задач в АТО. Также добровольцу необходимо получить выписку из приказа АТЦ при СБУ о привлечении к проведению АТО.

В случае, если доброволец не может получить вышеупомянутые документы, основанием для предоставления статуса УБД являются показания не менее, чем 3 человек со статусом участника боевых действий или лица с инвалидностью вследствие войны. Подписи на свидетельствах должны быть нотариально заверенными, а также необходимо приложить копии УБД, паспортов и идентификационных номеров лиц, которые давали показания.

Кроме того, к документам необходимо приложить копию паспорта с местом регистрации, копию идентификационного номера, заявление на имя первого заместителя главы Минветеранов и согласие на разрешение обработки персональных данных. Собранные документы нужно подать по адресу: 01001, г. Киев, переулок Музейный, 12.

"Комиссия изучает документы, в случае необходимости заслушивает объяснения лиц, в отношении которых они представлены, свидетелей и в месячный срок со дня поступления документов принимает решение о предоставлении или отказе в предоставлении статуса УБД", - добавили в ведомстве.

Напомним, ранее сообщалось, что Кабинет министров Украины принял решение об упрощении процедуры получения статуса УБД для добровольцев, которые принимали участие в антитеррористической операции. Правительство определило четкий механизм предоставления статуса УБД членам добровольческих формирований.

Как известно, в конце декабря президент Владимир Зеленский подписал закон о предоставлении статуса УБД добровольцам.