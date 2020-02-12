У Мінветеранів пояснили процедуру отримання УБД для добровольців

Ілюстративне фото (УНІАН)

Добровольці мають 2 шляхи отримання статусу УБД

Добровольці можуть отримати статус учасника бойових дій (УБД) за допомогою довідки від правоохоронних органів, або зібравши свідчення осіб, які вже мають статус УБД. Про це повідомило Міністерство у справах ветеранів на сторінці в Facebook.

Так, доброволець має отримати спеціальну довідку від Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ, Міністерства оборони чи органів центральної влади про період безпосереднього виконання бойових завдань в АТО. Також добровольцю необхідно отримати витяг з наказу АТЦ при СБУ про залучення до проведення АТО.

У разі, якщо доброволець не може отримати вищезгадані документи, підставою для надання статусу УБД є свідчення не менш, чим 3 осіб зі статусом учасника бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни. Підписи на свідченнях мають бути нотаріально засвідченими, а також необхідно додати копії УБД, паспортів та ідентифікаційних номерів осіб, які надавали свідчення.

Крім того, до документів необхідно додати копію паспорта з місцем реєстрації, копію ідентифікаційного номеру, заяву на ім'я першого заступника глави Мінветеранів та згоду на дозвіл обробки персональних даних. Зібрані документи потрібно подати за адресою: 01001, м. Київ, провулок Музейний, 12.

"Комісія вивчає документи, у разі потреби заслуховує пояснення осіб, стосовно яких вони подані, свідків та в місячний термін із дня надходження документів ухвалює рішення щодо надання чи відмови в наданні статусу УБД", - додали у відомстві.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Кабінет міністрів України ухвалив рішення про спрощення процедури отримання статусу УБД для добровольців, які брали участь в антитерористичній операції. Уряд визначив чіткий механізм надання статусу УБД членам добровольчих формувань.

Як відомо, в кінці грудня президент України Володимир Зеленський підписав закон про надання статусу УБД добровольцям.