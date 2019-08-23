Минветеранов ликвидировать не будут, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что Министерство по делам ветеранов ликвидировать не будут. Об этом он заявил на международном ветеранском и волонтерском форуме в Киеве.

По его словам, информация о ликвидации ведомства - "позорные слухи"

"Несколько важных моментов, чтобы развеять все слухи и объяснить некоторые вещи. Первое и самое главное - Министерство по делам ветеранов никто не будет ликвидировать. Это позорная информация и позорные слухи. Также мы ждем от вас авторитетную кандидатуру, которая может объединить министерство", - подчеркнул Зеленский.

Отметим, 9 августа на заседании подготовительной группы партия "Слуга народа" предложила уменьшить количество парламентских комитетов с 27-ми до 22-х.

Предлагалось сократить 5 комитетов путем объединения их с другими. В этот перечень попал и комитет по делам ветеранов и лиц с инвалидностью.

Напомним, 15 августа подготовительная депутатская группа проголосовала за основу предложение о формировании в Верховной раде IX созыва 23 комитетов. "Сейчас мы предлагаем выйти на 23 комитета. Минус 5 комитетов, мы предлагаем убрать по сравнению с тем, что было в Верховной раде предыдущего созыва", - заявлял представитель президента в Верховной раде Руслан Стефанчук.

Таким образом, на заседании подготовительной группы было предложено образовать комитет по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов.

27 февраля 2018 года Верховная Рада рекомендовала Кабмину создать Министерство по делам ветеранов.

В конце марта 2018 года Кабмин начал процесс создания министерства по делам ветеранов.

В ноябре 2018 года Верховная рада назначила Ирину Фриз, которая была нардепом от "БПП", на должность министра по делам ветеранов.

Как писало РБК-Украина, Кабинет министров Украины одобрил положение о Едином государственном реестре ветеранов войны. Реестр поручено создать Министерству по вопросам финансов.