Мінветеранів відреагувало на скандал з тендером на національне військове кладовище

В мережі спалахнув скандал після проведення тендеру на будівництво Національного військового меморіального кладовища. Перемогу отримала компанія, яка була зареєстрована на наступний день після оголошення тендеру.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Міністерства у справі ветеранів.
Мінветеранів опублікували заяву Національного військового меморіального кладовища, в якій пояснювалось питання щодо тендеру на будівництво.
"1 серпня 2024 система Prozorro визначила переможця тендеру на будівництво 1 черги Національне військове меморіальне кладовище. Ним став консорціум “БІЛДІНГ ЮА” з пропозицією у розмірі 1 759 401 657,00 гривень", - пояснили в організації.
За даними урядової організації, зауважили, що консорціум “БІЛДІНГ ЮА” є тимчасовим об'єднанням підприємств, створеним для реалізації конкретного проєкту.
"Це є розповсюдженою практикою, яка не суперечить законодавству. І у такій ситуації - бізнес об’єднався для участі в такому масштабному проєкті, як створення Національного військового меморіального кладовища", - йдеться в заяві.
Однак у мережі з'явилася інформація про можливу наявність російського паспорта в одного зі співвласників консорціуму.
"Державна установа “Національне військове меморіальне кладовище” звернулася до Консорціуму “БІЛДІНГ ЮА” з проханням надати відповідні пояснення", - повідомили в установі.
Вони також підкреслили, що договір підряду ще не підписаний, і його планове укладання відбудеться 6 серпня 2024 року.
Нагадаємо, під Києвом з'явиться Національне військове меморіальне кладовище
Минулого місяця Верховна Рада схвалила законопроект, що був покликаний врегулювати низку важливих питань щодо здійснення почесного військового поховального ритуалу на Національному військовому меморіальному кладовищі.
У своєму матеріалі РБК-Україна пояснило, що відомо про цей закон і що саме зміниться в Україні після набуття ним чинності.
Ми також показували, як будуть виглядати могили Національного військового кладовища.
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