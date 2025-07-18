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Мінветеранів не чіпатимуть: Свириденко назвала причину

Фото: Юлія Свириденко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава, Мілан Лєліч

Міністерство у справах ветеранів не об’єднуватимуть із соціальним блоком уряду, попри схожість у напрямах діяльності.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявила прем'єр-міністр України Юлія Свириденко під час спілкування з журналістами 18 липня.

За її словами, хоча функціонал міністерства має ознаки соціальної політики, об’єднання цих напрямів під час війни було б політично неправильним.

"Я думаю, що більшість з нас розуміють, що це соціальна політика. Але політично це неправильно - під час війни об'єднувати з іншим Міністерством, тому що ветерани для нас це абсолютний пріоритет, а також політика щодо захисників.", - пояснила Свириденко.

Саме тому Міністерство ветеранів залишиться окремою структурою.

Нагадаємо, раніше у ЗМІ поширились чутки, що під час формування нового уряду могли реформувати Міністерство ветеранів та приєднати його до іншого відомства. Однак пізніше джерела РБК-Україна розповіли, що ця інформація не є правдивою.

Зокрема, у новому Кабміні Мінветеранів знову очолила Наталя Калмикова.

Детальніше про перестановки в Кабміні - в матеріалі РБК-Україна.

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Юлія Свириденко