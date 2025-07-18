RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

Минветеранов не будут трогать: Свириденко назвала причину

Фото: Юлия Свириденко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава, Милан Лелич

Министерство по делам ветеранов не будут объединять с социальным блоком правительства, несмотря на схожесть в направлениях деятельности.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявила премьер-министр Украины Юлия Свириденко во время общения с журналистами 18 июля.

По ее словам, хотя функционал министерства имеет признаки социальной политики, объединение этих направлений во время войны было бы политически неправильным.

"Я думаю, что большинство из нас понимают, что это социальная политика. Но политически это неправильно - во время войны объединять с другим Министерством, потому что ветераны для нас это абсолютный приоритет, а также политика в отношении защитников", - пояснила Свириденко.

Именно поэтому Министерство ветеранов останется отдельной структурой.

Напомним, ранее в СМИ распространились слухи, что во время формирования нового правительства могли реформировать Министерство ветеранов и присоединить его к другому ведомству. Однако позже источники РБК-Украина рассказали, что эта информация не является правдивой.

В частности, в новом Кабмине Минветеранов снова возглавила Наталья Калмыкова.

 

Подробнее о перестановках в Кабмине - в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Юлия Свириденко