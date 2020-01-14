За минулу добу силовики закрили ще 6 ігрових залів

Фото: нелегальний гральний заклад (t.me/pgo_gov_ua)

Ігрові зали працювали в різних регіонах України

Протягом 13 січня силовики припинили діяльність 6 ігрових залів після звернень громадян на "гарячу" лінію. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Національної поліції.

Як повідомляється, була припинена діяльність 5 інтерактивних клубів і одного покерної зали.

"Два інтерактивні клуби працювали в Одесі, по одному - в Дніпропетровську та Хмельницькому. Зал для гри в покер функціонував на першому поверсі нежитлового приміщення в місті Нова Каховка Херсонської області", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що поліцейські вилучили 75 одиниць грального обладнання та іншу техніку, яка використовувалася для забезпечення функціонування гральних залів.

Нагадаємо, в грудні 2019 року Верховна рада провалила голосування і відправила на доопрацювання законопроект №2285-д про легалізацію грального бізнесу.

Згодом президент України Володимир Зеленський різко відреагував на провал легалізації грального бізнесу. Зокрема, він оголосив про закриття всіх гральних залів. Протягом декількох днів правоохоронці закрили кілька тисяч залів, які працювали за ліцензіями на розповсюдження державних лотерей.

Також Кабінет міністрів України запустив гарячу лінію для боротьби з гральним бізнесом.

14 січня комітет Ради з питань фінансів, податкової та митної політики підтримав закон про легалізацію грального бізнесу. Як заявив глава комітету Данило Гетманцев, гральний бізнес в Україні не буде працювати під виглядом державних лотерей.