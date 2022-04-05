За минувшие сутки оккупанты более 50 раз обстреляли жилые кварталы Луганской области

Российские оккупанты продолжают обстреливать жилые кварталы в Луганской области. Только за минувшие сутки более 50 раз открыли огонь.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал председателя Луганской ОГА Сергея Гайдая.

"В результате обстрелов также повреждены несколько объектов гражданской инфраструктуры и жизнеобеспечения", - пишет Гайдай.

В течение 4 апреля, российские оккупанты 51 раз обстреляли жилые кварталы в Луганской области.

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