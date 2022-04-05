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За минулу добу окупанти більше 50 разів обстріляли житлові квартали Луганської області

Фото: за минулу добу окупанти більше 50 разів обстріляли житлові квартали Луганської області (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Російські окупанти продовжують обстрілювати житлові квартали у Луганській області. Лише за минулу добу більше 50 разів відкрили вогонь.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Луганської ОДА Сергія Гайдая.

Протягом 4 квітня, російські окупанти 51 раз обстріляли житлові квартали в Луганській області.

Загарбники відкривали вогонь по:

  • Сєвєродонецьку;
  • Лисичанську;
  • Рубіжному;
  • Кремінній;
  • Попасній;
  • Гірському;
  • Золотому;
  • Новодружеську;

"Внаслідок обстрілів також пошкоджені декілька об’єктів цивільної інфраструктури та життєзабезпечення", - пише Гайдай.

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