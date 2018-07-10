Один украинский военный получил ранения

За минувшие сутки на Донбассе зафиксированы 23 случая нарушения режима тишины. Об этом сообщил представитель пресс-центра ООС подполковник Анатолий Стельмах.

"Российские оккупационные войска продолжали нарушать перемирие, открывая огонь с применением вооружения БМП, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Всего за прошлые сутки зафиксированы 23 случая нарушения режима тишины, без применения тяжелого вооружения", - сообщают в ООС.

В частности, на Мариупольском направлении противник 12 раз открывал огонь из вооружения БМП, гранатометов и стрелкового оружия.

"Огневому воздействию подверглись позиции Объединенных сил возле Водяного, Лебединского и Широкиного. При этом, огонь противником велся прицельно и сосредоточенно с целью нанесения поражения нашим подразделениям. К сожалению, один наш защитник получил ранения", - сообщили в ООС.

Напомним, ранее сегодня в Минобороны подтвердили информацию об одном пострадавшем на Донбассе военном.