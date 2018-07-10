За минувшие сутки на Донбассе зафиксированы 23 случая нарушения режима тишины
Один украинский военный получил ранения
За минувшие сутки на Донбассе зафиксированы 23 случая нарушения режима тишины. Об этом сообщил представитель пресс-центра ООС подполковник Анатолий Стельмах.
"Российские оккупационные войска продолжали нарушать перемирие, открывая огонь с применением вооружения БМП, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Всего за прошлые сутки зафиксированы 23 случая нарушения режима тишины, без применения тяжелого вооружения", - сообщают в ООС.
В частности, на Мариупольском направлении противник 12 раз открывал огонь из вооружения БМП, гранатометов и стрелкового оружия.
"Огневому воздействию подверглись позиции Объединенных сил возле Водяного, Лебединского и Широкиного. При этом, огонь противником велся прицельно и сосредоточенно с целью нанесения поражения нашим подразделениям. К сожалению, один наш защитник получил ранения", - сообщили в ООС.
Напомним, ранее сегодня в Минобороны подтвердили информацию об одном пострадавшем на Донбассе военном.