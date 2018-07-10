В Минобороны подтвердили информацию об одном пострадавшем на Донбассе военном

Сейчас врачи оказывают пострадавшему помощь

На Донбассе за минувшие сутки, 9 июля 2018 года, в результате боевых действий ранен один украинский военнослужащий. Об этом в ходе брифинга сообщил спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Гуцуляк.

Так, по информации Гуцуляка, за прошедшие сутки боевики 23 раза обстреливали позиции украинских войск на Донбассе.

"В результате боевых действий вечером 9 июля один наш военнослужащий получил ранения", - сообщил он.

Как отметили в Минобороны, сейчас врачи оказывают пострадавшему помощь, состояние его здоровья удовлетворительное.

Напомним, ранее о ранении одного украинского военного сообщали в пресс-центре операции объединенных сил (ООС).