Один український військовий отримав поранення

За минулу добу на Донбасі зафіксовано 23 випадки порушення режиму тиші. Про це повідомив представник прес-центру ООС підполковник Анатолій Стельмах.

"Російські окупаційні війська продовжували порушувати перемир’я, відкриваючи вогонь із застосуванням озброєння БМП, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Всього за минулу добу зафіксовано 23 випадки порушення режиму тиші, без застосування важкого озброєння", - повідомляють у ООС.

Зокрема, на Маріупольському напрямку противник 12 разів відкривав вогонь з озброєння БМП, гранатометів та стрілецької зброї.

"Вогневого впливу зазнали позиції Об’єднаних сил біля Водяного, Лебединського та Широкиного. При цьому, вогонь противником вівся прицільно та зосереджено з метою нанесення ураження нашим підрозділам. Нажаль, один наш захисник отримав поранення", - повідомили у ООС.

Нагадаємо, раніше сьогодні у Міноборони підтвердили інформацію про одного постраждалого на Донбасі військового.