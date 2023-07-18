Минув уже тиждень. Андрій Пятов розповів, як змінилося його життя

Легендарний воротар донецького "Шахтаря" і збірної України Андрій Пятов тиждень тому підтвердив, що завершив кар'єру професійного футболіста . Відразу після того, як голкіпер повісив бутси на цвях, він подався у тренери.

І ось Андрій вирішив поділитися, як йому живеться у новому статусі, пише РБК-Україна з посиланням на Instagram -акаунт Пятова.

Перший тиждень у новому статусі

"Ви маєте зрозуміти мої відчуття зараз. Адже напевне кожен переживав перший день на новій роботі", - написав Андрій.

За словами легендарного 39-річного спортсмена, емоції його переповнюють. Але нині він більше вчиться сам, аніж навчає когось з молодих екс-колег.

"Якщо говорити про свої відчуття зараз у ролі тренера, то емоцій, вражень та планів багато. Та поки я більше сам вчуся, ніж вчу когось. Головна задача - переймати досвід колег та напрацьовувати власний. Головне бажання - рухатись вперед та вдосконалюватись", - сказав Пятов.

Андрій Пятов (фото: instagram.com/fcshakhtar)

"І точно скажу одне. Можуть змінюватись ролі та посади, але підхід роботи має бути єдиний. Він простий, але дієвий для кожного. Прагнути до відкриттів та власного розвитку. Постійно! Щодня! На цьому й зараз основний фокус", - резюмував "гірник".

Андрій Пятов у ролі тренера (фото: instagram.com/fcshakhtar)

Нагадаємо, що Пятов починав свою професійну футбольну кар'єру у полтавській "Ворсклі", за яку дебютував ще в сезоні 2001/2002.

В 2008 році Андрій за один мільйон євро перейшов у "Шахтар" і упродовж наступних дванадцяти сезонів був беззаперечним "першим номером" гранда.

З "гірниками" Пятов 11 разів став чемпіоном України, виграв вісім Кубків і стільки ж Суперкубків України, став володарем Кубка УЄФА.

За кількістю завойованих трофеїв (28) воротар є рекордсменом "Шахтаря".

У збірній України провів 102 матчі, їздив на Чемпіонат світу 2006 резервістом і основним на три наступних Євро.

Андрій Пятов в складі збірної України їздив на три Євро (фото: instagram.com/piat30)