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Прошла уже неделя. Андрей Пятов рассказал, как изменилась его жизнь

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Украина, Вторник 18 июля 2023 10:03
Прошла уже неделя. Андрей Пятов рассказал, как изменилась его жизнь Андрей Пятов с детьми (фото: instagram.com/piat30)
Автор: Дмитрий Войналович

Легендарный вратарь донецкого "Шахтера" и сборной Украины Андрей Пятов неделю назад подтвердил, что завершил карьеру профессионального футболиста. Сразу после того, как голкипер повесил бутсы на гвоздь, он подался в тренеры.

И вот Андрей решил поделиться, как ему живется в новом статусе, пишет РБК-Украина со ссылкой на Instagram-аккаунт Пятова.

Первая неделя в новом статусе

"Вы должны понять мои ощущения сейчас. Ведь, наверное, каждый переживал первый день на новой работе", - написал Андрей.

По словам легендарного 39-летнего спортсмена, эмоции его переполняют. Но сейчас он больше учится сам, чем учит кого-нибудь из молодых экс-коллег.

"Если говорить о своих ощущениях сейчас в роли тренера, то эмоций, впечатлений и планов много. Но пока я больше сам учусь, чем учу кого-то. Главная задача - перенимать опыт коллег и нарабатывать собственный. Главное желание - двигаться вперед и совершенствоваться", - сказал Пятов.

Прошла уже неделя. Андрей Пятов рассказал, как изменилась его жизнь

Андрей Пятов (фото: instagram.com/piat30)

"И точно скажу одно. Могут меняться роли и должности, но подход работы должен быть единым. Он простой, но действенный для каждого. Стремиться к открытиям и собственному развитию. Постоянно! Каждый день! На этом и сейчас основной фокус", - резюмировал "горняк".

Прошла уже неделя. Андрей Пятов рассказал, как изменилась его жизнь

Андрей Пятов в роли тренера (фото: instagram.com/fcshakhtar)

Напомним, что Пятов начинал свою профессиональную футбольную карьеру в полтавской "Ворскле", за которую дебютировал еще в сезоне 2001/2002.

В 2008 году Андрей за один миллион евро перешел в "Шахтер" и в течение следующих двенадцати сезонов был безоговорочным "первым номером" гранда.

С "горняками" Пятов 11 раз стал чемпионом Украины, выиграл восемь Кубков и столько же Суперкубков Украины, стал обладателем Кубка УЕФА.

По количеству завоеванных трофеев (28) вратарь является рекордсменом "Шахтера".

В составе сборной Украины провел 102 матча, ездил на Чемпионат мира 2006 года резервистом и основным на три следующих Евро.

Прошла уже неделя. Андрей Пятов рассказал, как изменилась его жизнь

Андрей Пятов в составе сборной Украины ездил на три Евро (фото: instagram.com/piat30)

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