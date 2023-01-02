"Мінусують" одне одного. В Маріуполі намагаються спіймати бурят, які влаштували стрілянину
В Маріуполі буряти влаштували стрілянину внаслідок якої загинув росіянин. Тепер намагаються втекти від інших нікчем у формі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал радника мера Маріуполя Петра Андрющенка.
Як пояснив Андрющенко, інцидент стався в Кальміуському районі.
"Тепер глобальна стрілянина зі стрілкової зброї, купа “бурятів” намагається втікти хто куди. Їх переслідує купа росіян в формі. Судячи за все, причина зрозуміла - алкоголь", - пише радник мера Маріуполя.
За словами Андрющенка, через інцидент та розшук бурят зросла загроза для цивільних.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що напередодні Нового року росіяни активно перекидали свої війська та велику колону техніки з Росії на північ Донецької області.
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