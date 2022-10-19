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Мінус "Змій Горинич". ЗСУ знищили небезпечну російську зброю (відео)

Фото: ЗСУ знищили небезпечну російську зброю армії РФ (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Десантники 79-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗС України знищили російську установку розмінування УР-77 "Метеорит".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.

Установку прозвали "Змієм Гориничем" за характерний вогняний вал, який вона створює перед собою. Незважаючи на те, що ця техніка призначена для проходу в мінних полях, останнім часом ворог застосовує її для штурму позицій, скидаючи на українські укріплення півтори тонни вибухової речовини за один залп.

УР-77 "Метеорит" виготовляється з 1977 року. Установка складається з базової гусеничної машини, створеної на базі самохідної гаубиці 2С1 "Гвоздика", пускової установки та боєкомплекту з двох зарядів розмінування.

Раніше українським спецназівцям вдалося знищити два російські танки на передовій у Херсонській області. Також ми писали, що українські військові влучним пострілом знищили російський танк.

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