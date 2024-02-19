Мінус "Змій Горинич" і не лише. Ситуація на "гарячих" ділянках Таврійського напрямку

Так, загальні втрати ворога в операційній зоні ОСУВ "Таврія" минулої доби склали: 624 російські окупанти, 4 танки, 21 бойові бронемашини, 4 артсистеми, 7 автомобілів.

"Одиниця спецтехніки - це установка розмінування УР-77, яку називають “Змій Горинич”. Також Сили оборони знищили 1 склад боєприпасів ворога, нейтралізували або знищили 239 БпЛА різних типів", - додав він.

У зоні відповідальності ОСУВ “Таврія” за минулу добу ворог завдав 26 авіаударів, вчинив 33 штурмові дії та 803 артобстріли.

Ситуація за напрямками

На Авдіївському напрямку ЗСУ відбили 5 атак ворога в районах Новобахмутівки, Ласточкиного та Первомайського.

"Тут українські військові закріпилися на нових рубежах оборони та успішно відбивають спроби російських окупантів розвинути наступ", - каже Тарнавський.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Георгіївки, Побєди, Новомихайлівки, де ворог за підтримки авіації 18 разів намагався прорвати оборону наших військ.

На Запорізькому напрямку ворог 10 разів намагався атакувати позиції ЗСУ у районі села Роботино.

"Тут росіяни повернулися до тактики малих штурмових груп із залученням кількох одиниць бронетехніки. Ці спроби наступальних дій припиняються, ворог на околицях Роботино знищується", - констатував генерал.

Що відомо про УР-77 "Змій Горинич"

Зазначимо, що ЗСУ вже знищили не одну установку "Змій Горинич". Так, у травні 2023 року ЗСУ знищили дві російські установки для розмінування "Змій Горинич" за допомогою дронів "Пегас" у передмісті Бахмута. Крім того, у жовтні минулого року десантники 79-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗС України також знищили російську установку розмінування УР-77 "Метеорит".

Для довідки

УР-77 або "Метеорит" ("Змій Горинич") - радянська бойова машина, самохідна реактивна установка розмінування зразка 1977 року створена на базі самохідної гаубиці 2С1 або "Гвоздика". Серійно виготовляється з 1978 року.

УР-77 здатна проробляти безпечні проходи в протипіхотних та протитанкових мінних полях під час бою. Ширина проходу становить близько 6 метрів, а довжина - від 80 до 90 метрів.

Розмінування здійснюється шляхом виникнення ударної хвилі від вибуху заряду, що впливає на підривник міни. Однак, повне розмінування не гарантується. Так, наприклад, можуть залишитися цілими міни, що мають підривники дворазового натискання (міна ТМ-62 з підривником МВС-62 або Mk7 з підривником № 5 Mk4), протипіхотні міни натяжної дії.