Минус "Змей Горыныч" и не только. Ситуация на "горячих" участках Таврического направления

Так, общие потери врага в операционной зоне ОСГВ "Таврия" за прошлые сутки составили: 624 российских оккупантов, 4 танка, 21 боевые бронемашины, 4 артсистемы, 7 автомобилей.

"Единица спецтехники - это установка разминирования УР-77, которую называют "Змей Горыныч". Также Силы обороны уничтожили 1 склад боеприпасов врага, нейтрализовали или уничтожили 239 БпЛА разных типов", - добавил он.

В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" за минувшие сутки враг нанес 26 авиаударов, совершил 33 штурмовых действий и 803 артобстрела.

Ситуация по направлениям

На Авдеевском направлении ВСУ отразили 5 атак врага в районах Новобахмутовки, Ласточкино и Первомайского.

"Здесь украинские военные закрепились на новых рубежах обороны и успешно отражают попытки российских оккупантов развить наступление", - говорит Тарнавский.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают удерживать врага в районах Георгиевки, Победы, Новомихайловки, где враг при поддержке авиации 18 раз пытался прорвать оборону наших войск.

На Запорожском направлении враг 10 раз пытался атаковать позиции ВСУ в районе села Работино.

"Здесь россияне вернулись к тактике малых штурмовых групп с привлечением нескольких единиц бронетехники. Эти попытки наступательных действий прекращаются, враг в окрестностях Работино уничтожается", - констатировал генерал.

Что известно про УР-77 "Змей Горыныч"

Отметим, что ВСУ уже уничтожили не одну установку "Змей Горыныч". Так, в мае 2023 года ВСУ уничтожили две российские установки для разминирования "Змей Горыныч" с помощью дронов "Пегас" в пригороде Бахмута. Кроме того, в октябре прошлого года десантники 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВС Украины тоже уничтожили российскую установку разминирования УР-77 "Метеорит".

Для справки

УР-77 или "Метеорит" ("Змей Горыныч") - советская боевая машина, самоходная реактивная установка разминирования образца 1977 года создана на базе самоходной гаубицы 2С1 или "Гвоздика". Серийно производится с 1978 года

УР-77 способна проделывать безопасные проходы в противопехотных и противотанковых минных полях во время боя. Ширина прохода составляет около 6 метров, а длина от 80 до 90 метров.

Разминирование осуществляется путем возникновения ударной волны от взрыва заряда, которая воздействует на взрыватель мины. Однако полное разминирование не гарантируется. Так, например, могут остаться целыми мины, имеющие взрыватели двукратного нажатия (мина ТМ-62 со взрывателем МВД-62 или Mk7 со взрывателем № 5 Mk4), противопехотные мины натяжного действия.