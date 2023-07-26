Мінус вертоліт та РЕБ. За добу на Таврійському напрямку ЗСУ знищили 10 одиниць ворожої техніки

На Таврійському напрямку протягом доби втрати ворога вбитими й пораненими склали майже дві роти.

Про це розповів командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram-канал .

"На Таврійському напрямку Сили оборони системно вибивають ворога та мають певний успіх, закріплюються на досягнутих рубежах", - повідомив Тарнавський.

За його даними, ЗСУ знищили 13 одиниць озброєння та військової техніки противника. Зокрема:

вертоліт “Ка-52”,

РЕБ “Борисоглебськ”,

БпЛА “Орлан-10”,

озброєння та військову техніку з пально-мастильними матеріалами,

3 склади ворога.

Контрнаступ ЗСУ

Зазначимо, що нещодавно окупанти заявили, що їхні війська нібито змусили ЗСУ відступити на кілька кілометрів, покинувши при цьому три невеликі населені пункти. При цьому у Силах оборони таку інформацію спростували.

Тим часом The New York Times повідомляє, що наступ ЗСУ під Кремінною Луганської області дозволить розірвати логістику росіян. Після цього буде можливість зайти у тил Бахмута.

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