Мінус вертоліт і 350 окупантів: Генштаб назвав нові втрати Росії
Фото: ЗСУ ліквідували ще 350 окупантів (Getty Images)
За минулу добу українські військові ліквідували ще 350 російських окупантів, а також знищили ворожий вертоліт. Всього з початку повномасштабного вторгнення в Україну втрати Росії склали 52250 солдатів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Генерального штабу ЗСУ в Facebook.
Загальні бойові втрати Росії на 10 вересня орієнтовно склали:
- особового складу - близько 52250 (+350) осіб ліквідовано;
- танків - 2136 (+14);
- бойових броньованих машин - 4584 (+9);
- артилерійських систем - 1259 (+22);
- РСЗВ - 311 (+5);
- засоби ППО - 162 (+3);
- літаків - 239 (+0);
- гелікоптерів - 212 (+1);
- безпілотників оперативно-тактичного рівня - 898 (+10);
- крилаті ракети - 215 (+1);
- Кораблі / катери - 15 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн - 3426 (+27);
- спеціальної техніки - 114 (+2).
У Генштабі ЗСУ зазначили, що найбільших втрат противник зазнав на Харківському та Донецькому напрямках.
Нагадаємо, за даними ISW, українські бійці звільнили близько 2500 квадратних кілометрів у Харківській області. ЗСУ мають всі шанси розірвати наземні лінії зв'язку росіян з ізюмом.
Також ми писали, що ЗСУ звільнили Куп'янськ Харківської області. У місті вже встановлено український прапор.