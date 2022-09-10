Мінус вертоліт і 350 окупантів: Генштаб назвав нові втрати Росії

За минулу добу українські військові ліквідували ще 350 російських окупантів, а також знищили ворожий вертоліт. Всього з початку повномасштабного вторгнення в Україну втрати Росії склали 52250 солдатів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Генерального штабу ЗСУ в Facebook.

Загальні бойові втрати Росії на 10 вересня орієнтовно склали: особового складу - близько 52250 (+350) осіб ліквідовано;

танків - 2136 (+14);

бойових броньованих машин - 4584 (+9);

артилерійських систем - 1259 (+22);

РСЗВ - 311 (+5);

засоби ППО - 162 (+3);

літаків - 239 (+0);

гелікоптерів - 212 (+1);

безпілотників оперативно-тактичного рівня - 898 (+10);

крилаті ракети - 215 (+1);

Кораблі / катери - 15 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн - 3426 (+27);

спеціальної техніки - 114 (+2). У Генштабі ЗСУ зазначили, що найбільших втрат противник зазнав на Харківському та Донецькому напрямках.