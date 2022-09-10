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Мінус вертоліт і 350 окупантів: Генштаб назвав нові втрати Росії

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Київ, Субота 10 вересня 2022 10:26
Мінус вертоліт і 350 окупантів: Генштаб назвав нові втрати Росії Фото: ЗСУ ліквідували ще 350 окупантів (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

За минулу добу українські військові ліквідували ще 350 російських окупантів, а також знищили ворожий вертоліт. Всього з початку повномасштабного вторгнення в Україну втрати Росії склали 52250 солдатів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Генерального штабу ЗСУ в Facebook.

Загальні бойові втрати Росії на 10 вересня орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 52250 (+350) осіб ліквідовано;
  • танків - 2136 (+14);
  • бойових броньованих машин - 4584 (+9);
  • артилерійських систем - 1259 (+22);
  • РСЗВ - 311 (+5);
  • засоби ППО - 162 (+3);
  • літаків - 239 (+0);
  • гелікоптерів - 212 (+1);
  • безпілотників оперативно-тактичного рівня - 898 (+10);
  • крилаті ракети - 215 (+1);
  • Кораблі / катери - 15 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 3426 (+27);
  • спеціальної техніки - 114 (+2).

У Генштабі ЗСУ зазначили, що найбільших втрат противник зазнав на Харківському та Донецькому напрямках.

Нагадаємо, за даними ISW, українські бійці звільнили близько 2500 квадратних кілометрів у Харківській області. ЗСУ мають всі шанси розірвати наземні лінії зв'язку росіян з ізюмом.

Також ми писали, що ЗСУ звільнили Куп'янськ Харківської області. У місті вже встановлено український прапор.

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