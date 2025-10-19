UA

Зустріч Зеленського та Трампа Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні

Мінус тисяча окупантів: Генштаб ЗСУ оновив статистику втрат ворога на 19 жовтня

Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ оновив статистику втрат ворога на 19 жовтня (facebook.com pressjfo news)
Автор: Никончук Анастасія

Станом на 19 жовтня ЗСУ продовжують завдавати відчутних втрат російській армії, зафіксовано зростання знищеної техніки та особового складу противника.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Генерального штабу України в мережі Telegram.

Українські військові продовжують завдавати противнику відчутних втрат. Генштаб оновив дані про ліквідований особовий склад, техніку та озброєння РФ за останню добу, 19 жовтня.

Згідно з даними Генерального штабу ЗСУ, станом на 19 жовтня зафіксовано такі втрати російської армії за останню добу і з початку повномасштабного вторгнення:

  • Особовий склад: ~1 130 180 (+1000 за добу)

  • Танки: 11 268 (+1)

  • Бойові броньовані машини: 23 399 (+3)

  • Артилерійські системи: 33 834 (+45)

  • Реактивні системи залпового вогню (РСЗВ): 1 524 (+2)

  • Засоби ППО: 1 228

  • Літаки: 428

  • Вертольоти: 346

  • Безпілотники оперативно-тактичного рівня: 71 967 (+444)

  • Крилаті ракети: 3 864

  • Кораблі та катери: 28

  • Підводні човни: 1

  • Автомобільна техніка та цистерни з ПММ: 64 798 (+126)

  • Спеціальна техніка: 3 980

19 жовтня став ще одним днем, коли українська армія завдала російським військам значних втрат. Найбільше зростання відзначено серед безпілотників, артилерії та техніки забезпечення.

 

Нагадуємо, що військова допомога Україні з боку західних союзників продовжує скорочуватися: після вступу Дональда Трампа на посаду поставки зі США припинилися, а європейські країни не в змозі заповнити цей дефіцит, особливо щодо сучасних систем озброєнь і боєприпасів.

Зазначимо, що президент США Дональд Трамп запропонував створити спеціальний фонд підтримки України, який планується фінансувати шляхом підвищення тарифів на китайський імпорт. Цей крок спрямований на посилення економічного тиску на Москву і прискорення мирного врегулювання конфлікту.

