Мінус тисяча окупантів: Генштаб ЗСУ оновив статистику втрат ворога на 19 жовтня

Станом на 19 жовтня ЗСУ продовжують завдавати відчутних втрат російській армії, зафіксовано зростання знищеної техніки та особового складу противника.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Генерального штабу України в мережі Telegram.
Українські військові продовжують завдавати противнику відчутних втрат. Генштаб оновив дані про ліквідований особовий склад, техніку та озброєння РФ за останню добу, 19 жовтня.
Згідно з даними Генерального штабу ЗСУ, станом на 19 жовтня зафіксовано такі втрати російської армії за останню добу і з початку повномасштабного вторгнення:
Особовий склад: ~1 130 180 (+1000 за добу)
Танки: 11 268 (+1)
Бойові броньовані машини: 23 399 (+3)
Артилерійські системи: 33 834 (+45)
Реактивні системи залпового вогню (РСЗВ): 1 524 (+2)
Засоби ППО: 1 228
Літаки: 428
Вертольоти: 346
Безпілотники оперативно-тактичного рівня: 71 967 (+444)
Крилаті ракети: 3 864
Кораблі та катери: 28
Підводні човни: 1
Автомобільна техніка та цистерни з ПММ: 64 798 (+126)
Спеціальна техніка: 3 980
19 жовтня став ще одним днем, коли українська армія завдала російським військам значних втрат. Найбільше зростання відзначено серед безпілотників, артилерії та техніки забезпечення.
Нагадуємо, що військова допомога Україні з боку західних союзників продовжує скорочуватися: після вступу Дональда Трампа на посаду поставки зі США припинилися, а європейські країни не в змозі заповнити цей дефіцит, особливо щодо сучасних систем озброєнь і боєприпасів.
Зазначимо, що президент США Дональд Трамп запропонував створити спеціальний фонд підтримки України, який планується фінансувати шляхом підвищення тарифів на китайський імпорт. Цей крок спрямований на посилення економічного тиску на Москву і прискорення мирного врегулювання конфлікту.