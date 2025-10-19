Минус тысяча оккупантов: Генштаб ВСУ обновил статистику потерь врага на 19 октября

По состоянию на 19 октября ВСУ продолжают наносить ощутимые потери российской армии, зафиксирован рост уничтоженной техники и личного состава противника.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Генерального штаба Украины в сети Telegram.
Украинские военные продолжают наносить противнику ощутимые потери. Генштаб обновил данные о ликвидированном личном составе, технике и вооружении РФ за последние сутки, 19 октября.
Согласно данным Генерального штаба ЗСУ, по состоянию на 19 октября зафиксированы следующие потери российской армии за последние сутки и с начала полномасштабного вторжения:
Личный состав: ~1 130 180 (+1000 за сутки)
Танки: 11 268 (+1)
Боевые бронированные машины: 23 399 (+3)
Артиллерийские системы: 33 834 (+45)
Реактивные системы залпового огня (РСЗВ): 1 524 (+2)
Средства ПВО: 1 228
Самолеты: 428
Вертолеты: 346
Беспилотники оперативно-тактического уровня: 71 967 (+444)
Крылатые ракеты: 3 864
Корабли и катера: 28
Подводные лодки: 1
Автомобильная техника и цистерны с ГСМ: 64 798 (+126)
Специальная техника: 3 980
19 октября стал еще одним днем, когда украинская армия нанесла российским войскам значительные потери. Наибольший рост отмечен среди беспилотников, артиллерии и техники обеспечения.
Напоминаем, что военная помощь Украине со стороны западных союзников продолжает сокращаться: после вступления Дональда Трампа в должность поставки из США прекратились, а европейские страны не в состоянии восполнить этот дефицит, особенно в части современных систем вооружений и боеприпасов.
Отметим, что президент США Дональд Трамп предложил создать специальный фонд поддержки Украины, который планируется финансировать за счет повышения тарифов на китайский импорт. Этот шаг направлен на усиление экономического давления на Москву и ускорение мирного урегулирования конфликта.