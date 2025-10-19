Минус тысяча оккупантов: Генштаб ВСУ обновил статистику потерь врага на 19 октября

Украинские военные продолжают наносить противнику ощутимые потери. Генштаб обновил данные о ликвидированном личном составе, технике и вооружении РФ за последние сутки, 19 октября.

Согласно данным Генерального штаба ЗСУ, по состоянию на 19 октября зафиксированы следующие потери российской армии за последние сутки и с начала полномасштабного вторжения:

Личный состав: ~1 130 180 (+1000 за сутки)

Танки: 11 268 (+1)

Боевые бронированные машины: 23 399 (+3)

Артиллерийские системы: 33 834 (+45)

Реактивные системы залпового огня (РСЗВ): 1 524 (+2)

Средства ПВО: 1 228

Самолеты: 428

Вертолеты: 346

Беспилотники оперативно-тактического уровня: 71 967 (+444)

Крылатые ракеты: 3 864

Корабли и катера: 28

Подводные лодки: 1

Автомобильная техника и цистерны с ГСМ: 64 798 (+126)

Специальная техника: 3 980

19 октября стал еще одним днем, когда украинская армия нанесла российским войскам значительные потери. Наибольший рост отмечен среди беспилотников, артиллерии и техники обеспечения.